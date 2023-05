GAL Pays de l’Ourthe: sept communes, cinq projets, trois enjeux

Nombreux préprojets

En cas de sélection, ce sont des fonds européens qui permettront la mise en place de plusieurs projets nés de l’initiative citoyenne, comme le rappelle Aurélie Hick: "Un large appel à préprojets a été lancé le 21 décembre dernier sur le territoire. Pas moins de 81 ont été réceptionnés, dont 68 ont été jugés recevables." Un tel chiffre étant source de satisfaction: "Ce chiffre impressionnant démontre l’engagement des acteurs, des partenaires et des citoyens du territoire pour le développement économique et rural futur de leur région. Trois grandes thématiques ont été plébiscitées dans cet appel: l’économie, particulièrement au travers des producteurs locaux, l’énergie et la mobilité."

Cinq fiches

Après analyse, l’AG du GAL a retenu une trentaine de dossiers qui ont été synthétisées dans cinq fiches: "La résilience des circuits courts", "Développer l’autosuffisance en énergie et en eau, au Pays de l’Ourthe", "Vers une mobilité active, responsable et autonome pour tous", "La préservation de l’abeille noire via le renforcement du maillage écologique" et "Réseau de soutien aux @changes, à la création et à la transmission".

Ajoutons à cela qu’une partie du budget sera allouée au suivi et à la coordination du GAL. "Ces projets répondent aux trois grands enjeux mis en évidence suite au diagnostic du territoire à savoir la résilience du territoire face aux grands changements climatiques et socio-économiques, l’anticipation des besoins et des attentes des générations futures et enfin la connexion entre tous les acteurs du territoire et ce qui fait le territoire", ponctue Aurélie Hick.