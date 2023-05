La commune de Rendeux interdira le passage de la "Chouffe Classic" en 2024

Passablement énervé, le bourgmestre Cédric Lerusse pointe déjà une erreur dans la demande d'autorisation: "Elle avait été demandée pour le 14 mai, soit ce dimanche, et non pour le 13 mai, jour effective de l'épreuve" glisse-t-il. Or, ce samedi, plusieurs manifestations locales se tenaient dans sa commune, dont le marché aux fleurs de Marcourt, qui draine un large public: "Heureusement, ce marché se déroule l'après-midi. Je n'ose imaginer les problèmes qui seraient survenus si cela avait été mis en place le matin, lorsque la majorité des cyclistes sont passés" explique-t-il également.

Il enchaîne: "Bien entendu, et c'est une majorité, les cyclos respectent les règles du code de la route. Mais une minorité ne le fait pas et non seulement prend des risques mais en fait courir à d'autres usagers de la route. Ajoutons à cela un manque total de signaleurs et une circulation de touristes dense".

La mesure sera donc radicale l'année prochaine, à l'instar de ce qui avait été fait pour une épreuve similaire, la Sean Kelly, il y a quelques années, pour des raisons identiques.