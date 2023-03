Limitations de vitesse dans la traversée de Rendeux: la Commune contre l’avis du SPW

Albert Cornet (min.) avance que c’est "décevant et perturbant", ajoutant que le conseil doit s’imposer et décider que les 50 km/h seront de mise. Avec les changements successifs, dit-il "il faudra lever la tête tout le temps pour voir les panneaux !"

L’échevin Frédéric Onsmonde apporte un autre élément: "On nous dit que la route n’est pas accidentogène."

Pas de 30 km/h près de l’école

Si le bourgmestre Cédric Lerusse souligne que la réflexion doit être de mise avec tous les partenaires, notamment le SPW mais également la police, qu’elle doit tenir compte du radar tronçon effectif dans la traversée, il propose au vote de se montrer défavorable à la proposition du SPW, de solliciter les 50 km/h partout et de justifier cette décision auprès des autorités.

Autre limitation qui pouvait voir le jour dans cette traversée, celle des 30 km/h à proximité de l’école communale. Personne autour de la table n’y semble favorable, la configuration des lieux ne justifiant pas une telle limitation. Le conseil se montre également défavorable, l’échevin Frédéric Onsmonde s’abstenant, lui, sur ce point.

Subsides

La première partie du conseil a, pour reprendre les dires d’Albert Cornet été "un distributeur de billets". Lisez par-là que de nombreux subsides et autres subventions ont été votés, unanimement, autant pour des ASBL culturelles et villageoises, des clubs sportifs, les contrats rivières ou encore le Centre Médical Héliporté. Sur ce dernier, Albert Cornet se demande "si la Commune ne pourrait pas faire plus", notant l’aspect essentiel du service. Réponse de l’échevine Audrey Carlier: "Ils nous transmettent leur déclaration de créance et ce n’est pas indexé." Le mayeur ajoute: "S’ils viennent avec une demande, nous y répondrons favorablement."