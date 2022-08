C’est que dès ce mardi 16 août, un important chantier va débuter dans la commune.

"Ces travaux d’une durée de 100 jours ouvrables, concernent la voirie qui traverse Devantave", explique l’échevin. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du PIC, le Plan d’Investissement Communal, 2019-2021.

Le montant total des travaux avoisine les 890000 € TVAC."Ces travaux consistent en la réfection complète de la chaussée en agglomération avec réalisation d’aménagements de sécurité, le remplacement de canalisations d’aqueduc en mauvais état ou sous-dimensionnées et la réfection du revêtement de la voirie hors agglomération vers le bois de Tave et vers Laidprangeleux"enchaine-t-il. On s’en doute, il y aura un impact sur la circulation dans le village même, si, précise le mandataire:"Toutes les habitations restent accessibles et le ramassage des immondices sera toujours assuré."

L’entreprise désignée pour le chantier mettra en place les déviations qui pourront être modifiées en fonction de l’avancement dudit chantier.

Réfection complète

"Le chantier comprend deux grandes phases. La première, qui débute le mardi 16, devrait se terminer à la fin de l’année. Elle partira du n°1 de la rue de Dochamps jusqu’au carrefour de la rue du Bois de Tave. La seconde phase, elle, débutera début de l’année prochaine et se concentrera sur une portion comprise entre le carrefour du Bois de Tave jusqu’au n° 33 de la rue de Dochamps"détaille Frédéric Onsmonde. Évidemment, ce phasage n’est pas une science absolue.

Ces travaux, comme tous les autres chantiers, peut rencontrer des difficultés liées soit à la météo ou à des mauvaises surprises. A contrario, il pourrait évoluer plus vite que prévu.