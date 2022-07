Rendeux : une forêt plus durable pendant 36 ans

Une forêt plus durable, c’est ce que la commune de Rendeux compte développer pendant les 36 prochaines années. Les conseillers ont approuvé le plan d’aménagement forestier proposé par le DNF. Cela doit permettre d’aborder, en termes de gestion, tous les aspects forestiers. " Ce plan va fixer la manière dont on va agir sur notre forêt durant cette période , explique le bourgmestre Cédric Lerusse. Il est intéressant que notre plan envisage l’ensemble des facettes de la forêt, que ce soit au niveau naturel et environnemental mais aussi économique ou récréatif . »