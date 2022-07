Rendeux retrouve une librairie

«Se diversifier»

Leila connaît l’endroit, les desiderata des clients et leurs habitudes. Et pour cause: "J’ai été apprentie dans la libraire Nouvel Horizon. C’est ici que j’ai découvert toutes les facettes du métier, que j’ai vraiment été emballée par celui-ci. Lorsque la libraire a fermé il y a quelques mois, je me suis mise à rêver. Et aujourd’hui, j’y suis" , confie la libraire qui, du haut de ses 25 ans, a la tête bien sûr les épaules et conscience des difficultés du métier. Il a tout d’abord fallu convaincre les banques pour se lancer le projet. Le monde de la presse n’est pas en grande forme. Celui de l’édition subit la concurrence du Net. "Lorsque plusieurs expériences via Internet ne sont pas concluantes, on en revient au commerce de proximité. Il faut également se diversifier dans le métier de libraire comme dans les autres. Travailler comme par le passé est devenu impossible" , nous confie-t-elle, pointant qu’elle poursuit les nombreux services déjà proposés par le passé. "Il y a quelques nouveautés comme la vente d’article de pêche, de produits régionaux ou encore le retour du service de nettoyage à sec."

Ce qu’elle apprécie par-dessus tout dans le job? "Le contact avec la clientèle est ce que j’aime le plus", enchaine-t-elle, pointant que celle de Rendeux est particulièrement "sympa." Pour l’épauler dans son travail, Leila peut compter sur le soutien de Quentin, son compagnon: "Il m’encourage depuis le début de ce projet, il m’a soutenu. Je ne pense pas que j’y serai arrivée sans lui" ponctue-t-elle. La libraire est ouverte tous les jours, sauf le dimanche.