Rendeux: le photographe ronzonnais Anthonny Vuilleumier vient d'exposer à "Atlas of Humanity" à Paris

"Pour moi, chaque portrait est le fruit d’une rencontre, d’un moment partagé. Il ne peut en être qu’ainsi", indique le Ronzonnais, originaire de la Chaux-de-Fonds en Suisse, qui a déjà réalisé pas mal de voyages autour du globe (Viet-Nam, Thaïlande, Birmanie, Indonésie et plus récemment le Maroc)

Parmi 76 photographes internationaux

Une belle histoire donc qui vient encore de se prolonger dernièrement, lors du week-end de l’Ascension. Le portrait d’Anthonny Vuilleumier,, réalisé il y a sept ans déjà, a en effet été sélectionné pour figurer lors de la 7eédition de l’exposition "Atlas oh Humanity" qui s’est tenue à la Galerie Jospeh-Le Palais en plein cœur du quartier du Marais à Paris. Une exposition pour le moins prestigieuse qui accueillait pas moins de 76 photographes internationaux, dont certains sont des pointures dans le milieu. Cette exposition de portraits d’habitants du monde entier, conçue et organisée par Martin Vegas pour DeFactory, une association à but non lucratif, a notamment pour objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures ethniques du monde.

Un voyage au Viet-Nam qui lui tient au cœur

"Chaque photographe n’y expose qu’une seule photo , fait remarquer Anthonny Vuilleumier. Je suis particulièrement heureux que ce soit cette photo qui ait été sélectionnée dans le cadre de cette exposition. Premièrement, car ce portrait témoigne de la belle rencontre avec Mme Bui Thi Xong, une dame exceptionnelle. De plus, c’est lors de ce voyage que j’ai demandé mon épouse Laurence en mariage et que j’ai fait la rencontre d’un ami photographe français, Tom Piai, qui, incroyable mais vrai, a été sélectionné lui aussi dans le cadre de cette édition de "Atlas of Humanity""

Une photographie qui sera encore exposée du 7 au 30 octobre prochain à Milan, toujours dans le cadre de "Atlas of Humanity". D’ici-là, le Ronzonnais Anthonny Vuilleumier est à la recherche de salles d’exposition en province de Luxembourg pour partager ses nombreux portraits de voyage.

www.instagram.com/anthonny.vuilleumier; www.atlasofhumanity.com