C’est l’hôtel-restaurant de Nathalie Saint et Patrick Clarinval. Régnant sur la salle, elle est une maîtresse de maison attentive. Il est aux fourneaux où, souriant dans sa barbiche grisonnante, il crée sa cuisine sincère tout en s’amusant.

On est ici dans une bâtisse solide en pierres du pays, qui fut une ferme et dont la façade est en partie mangée par la vigne vierge.

Sous leurs vieilles poutres de chêne, les lieux ont gardé quelques souvenirs de leur histoire: des cuivres et de la porcelaine, des lanternes et des quinquets, une écrémeuse, un collier de cheval de trait devenu un miroir…

On voit aussi la photo du grand-père conduisant des bœufs au labour alors que, Chasseur ardennais prisonnier de guerre, il est au travail dans une ferme en Allemagne.

Déjeuner sous la gloriette

En cette fin d’après-midi, il fait encore un peu frais pour goûter à la piscine, mais déjà suffisamment ensoleillé pour prendre un premier apéritif dans le parc.

Buis bien taillés et saules pleureurs dessinent un élégant jardin vert. La gloriette prépare son feuillage pour pouvoir abriter bientôt un déjeuner romantique. Sur la colline, au loin, apparaît la chapelle-ermitage Saint-Thibaut.

Du jazz au coin du feu

Marie et Simon passent à table dans le rustique d’une salle à manger installée sous des voussettes de briques et dans des murs de pierre qui ont gardé leurs colombages. Rustique, certes, mais chic et fleuri, avec des tables en bois clair, des assiettes de toutes les couleurs et de larges baies vitrées.

Ils choisissent le menu de dégustation. Le carpaccio de Salers mariné est enrichi d’une tranche de foie gras et accompagné d’un gewurztraminer suisse légèrement effervescent. Dans le beurre blanc qui sauce le saumon, le vin a été remplacé par du porto auquel on a même ajouté un rien de cassonade. La queue de homard est servie sur un bouillon de langoustines et petits légumes parfumé au pastis. Après un sorbet au citron vert sur un limoncello venu rafraîchir le palais, voici un filet pur de veau de lait, béarnaise truffée et stoemp de carottes et poireaux.

On finit bien avec une gourmandise autour de la mangue, d’un biscuit passion à la fleur de sel et d’une glace à l’Amaretto.

Puisqu’ils ne sont qu’à quelques volées d’escalier de leur chambre, Marie et Simon se laissent tenter par le salon, sa musique de jazz et sa collection de liqueurs et d’eaux-de-vie. Et les voilà buvant le dernier verre au coin d’un feu de bois, dans les fauteuils vieux rose.

Rue du Moulin 3, Jupille (Rendeux) – Ouvert le soir du jeudi au dimanche. Menus à 39, 59 et 79€ – 084 47 76 88