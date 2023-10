Une intervention policière en cours dans la région de Paliseul pour appréhender un individu en fuite

Le policier est donc étonné de voir une autre personne dans cette maison

Il lui demande alors qui il est et d’exhiber ses papiers. L’homme est surpris et pour toute réponse, montre une carte du TEC de Liège portant un nom et une photo.

"Hélico, drone, caméra thermique, gros dispositif policier"

Pendant que l’agent de proximité se renseigne sur l’identité de l’homme en téléphonant au commissariat, le monsieur prend la fuite.

"Il s’agit d’un Africain. Il a pris la direction d’un bois, explique le commissaire divisionnaire de la zone Semois et Lesse, Vincent Léonard. Il s’est enfui au moment de décliner son identité. C’était suffisamment suspect pour qu’on demande du renfort aux autres zones pour permettre de le localiser. Ce qui a été fait. On a reçu de plus l’appui d’un hélicoptère, d'une caméra thermique et du drone de la zone de police de Gaume.", explique le commissaire qui ajoute: "Les recherches sur l’identité du fuyard n’ont rien donné. On ne sait pas qui il est. Il s’agit visiblement d’une personne en séjour illégal. Il fallait donc le retrouver, même s’il n’est pas du tout dangereux", conclut le commissaire Léonard.

L’homme toujours en fuite

Vers 18 heures, la chasse à l’homme n’avait toujours rien donné, le fuyard profitant de l’abri naturel des arbres. " Et puis, ponctue le commissaire, on ignore dans quelle direction il est parti, ce qui rend les recherches très compliquées."

Durant cette intervention, la Commune de Paliseul avait publiéle communiqué suivant sur sa page Facebook. : "Un individu à pied qui s’est enfui après un contrôle de police est activement recherché dans la région de Paliseul. Pour faciliter le travail des forces de police veuillez limiter vos sorties. Le Bourgmestre est en communication constante avec les forces de l’ordre. Merci de votre collaboration.et évitez de communiquer le positionnement des forces de l’ordre".