Internement confirmé pour une maman incestueuse de Paliseul

La mère, aux capacités intellectuelles limitées, a accompli à plusieurs reprises des actes sexuels sur son fils.

L’expert judiciaire a souligné que la prévenue présentait des capacités intellectuelles limitées avec un net retard des apprentissages scolaires et une immaturité intellectuelle et affective patente. La personnalité de l’intéressée est borderline, avec une problématique dissociative de l’identité. "Au moment des faits, il n’est pas possible de préciser avec certitude l’état mental de Madame, en raison d’une dissociation psychique empêchant les souvenirs d’être précisément convoqués, analysés puis élaborés dans un récit cohérent."

"Madame n’a pas d’intention de nuire à son fils, que du contraire mais ne maîtrise pas la survenue des alters dissociés qui agissent en elle, dès lors qu’elle se retrouve poussée dans des situations repérées par son inconscient comme anxiogènes, en ce particulièrement celles qui ont trait à la sexualité ", explique encore l’expert, qui n’a pas pu écarter une récidive.

Comme le tribunal correctionnel de Neufchâteau, la cour a constaté qu’il existe un trouble mental qui affecte gravement le discernement de la prévenue, en lien causal avec les faits. La cour a souligné qu’elle avait pu constater lors des débats d’audience "q ue les conclusions des experts judiciaires sont toujours d’actualité".