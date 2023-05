Violeur de la fille de sa compagne, l’abuseur de Paliseul risque d’être interné

L’ex-compagne, maman de la victime, est elle aussi poursuivie pour avoir accepté ses rapports interdits entre sa fille et son compagnon.

"Dans les tréfonds de la conscience humaine"

Charlotte Saint, substitut du procureur du roi, a demandé ce jeudi à Neufchâteau l’internement du prévenu et une peine de 5 ans contre la prévenue (assortie d’un sursis pour les 4/5es). Charlotte Saint: "Les faits sont très graves. On est dans les tréfonds de la conscience humaine. L’expertise psychiatrique établit que le prévenu est atteint de troubles archaïques au plan sexuel. Il n’a pas vraiment de prise de conscience de ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Il menaçait de s’en prendre sexuellement à la petite sœur si sa grande sœur n’assouvissait pas ses fantasmes !"

L’avocat du prévenu, Me Sylvain Danneels, et celui de la prévenue, Me Boris Druart, se sont accusés mutuellement de porter la responsabilité dans les sévices sexuels à l’encontre de la jeune adolescente. "Ma cliente était sous la contrainte morale et physique du prévenu. L’expertise qualifie ce dernier de sadique, impulsif et violent", dit Me Druart.

Le tribunal rendra son jugement le 8 juin.