Paliseul: Les jeux sexuels violents étaient des viols

Le Bastognard a également été reconnu coupable de harcèlement et de coups sur sa compagne et de coups portés sur son beau-frère. Ce denier avait été poussé dans l’escalier par le prévenu alors qu’il tentait d’intervenir dans le couple après l’appel à l’aide de la victime après une nouvelle dispute au sein du couple.

Des coups également portés sur son employeur lors d’une dispute.

Dans ses attendus, le tribunal met en avant l’extrême gravité des faits relatifs à la compagne et qui heurtent l’ordre public, l’atteinte portée à l’intégrité physique et morale de cette dernière, le préjudice subit, la longue période infractionnelle, la nécessité de convaincre le prévenu de ne pas réitérer de tels faits et du rapport d’expertise estimant le risque de récidive élevé. Il met également en avant les nombreux antécédents du prévenu déjà condamné à 8 reprises pour coups, faillite, faux, abus de confiance, détournement, harcèlement, coups avec incapacité, infractions de roulage.

Au vu du déni total du prévenu qui ne permet pas de retenir ni remords ni regret, le tribunal refuse la peine de travail sollicitée par le prévenu et son avocat Me Wilmotte.