24 000 traverses placées par Infrabel entre Gedinne et Paliseul

L’avantage de ce train de travaux est qu’il permet de pouvoir travailler avec une voie en service afin de ne pas perturber le trafic durant la journée.

Un investissement d’1,1 million d’€

En une semaine à peine, la machine a remplacé 24 000 traverses en béton entre la gare de Gedinne et celle de Paliseul soit sur une distance de 14 km. Ce travail représente un investissement d’1,1 million d’€.

L’an prochain, le même travail sera effectué sur l’autre voie entre Bertrix et Gedinne soit sur une distance de 19 km. Si la machine a sa place sur les voies, les hommes sont également présents pour assurer le bon fonctionnement de l’opération.

Une vingtaine d’agents d’Infrabel sont sur le terrain pour garantir la sécurité du personnel et du trafic, pour effectuer les contrôles, les mesurages nécessaires et la surveillance de l’entreprise sous-traitante, ici en l’occurrence, l’entreprise Jérouville SA de Libramont.

Habituellement, les traverses en béton sont remplacées au bout d’une trentaine d’années mais ici, il aura fallu les remplacer plus tôt. Les traverses posées en 2002 commençaient à se fissurer longitudinalement et il était donc grand temps de veiller à leur remplacement.

Après le passage de la P93, d’autres machines interviennent sur la voie pour remettre le ballast en place afin de stabiliser la voie ferrée. C’est notamment le travail de la bourreuse et de la régaleuse. Il faudra encore attendre le passage d’un certain tonnage sur les voies avant que les trains puissent à nouveau rouler à leur vitesse normale.

À terme, le remplacement des traverses permettra d’augmenter la vitesse des trains de marchandises et ainsi de passer de 90 – 100 km/h à 120 km/h.

Un axe majeur en Belgique

La ligne Athus-Meuse est un axe majeur en Belgique. Il est important pour le voyageur et essentiel pour le trafic de marchandises. Il relie en effet le Port d’Anvers au sud de l’Europe et principalement la France, l’Italie et la Suisse. C’est un axe qui supporte un charroi très lourd. L’an dernier, ce ne sont pas moins de 4 000 trains de marchandises qui ont circulé sur ce tronçon. De gros investissements sont réalisés chaque année (15 millions d’€) dans des travaux de renouvellement des composants de l’infrastructure.

Outre le remplacement des traverses, de gros efforts sont actuellement réalisés au niveau de la suppression des passages à niveau.