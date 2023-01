Our : Thomas & Piron lance un jeu pour… former ses futurs maçons

Non, il ne s‘agit pas d’un nouveau concept de téléréalité. Mais bien de la nouvelle campagne de Thomas & Piron, leader dans le secteur de la construction en Wallonie, pour trouver une nouvelle main-d’œuvre à former afin de pouvoir compléter ses équipes au sein desquelles il y a pénurie. Une réalité que connaissent d’ailleurs bon nombre d’acteurs du secteur de la construction.

En réponse, l’entreprise d’Our (Paliseul) lance la "TP Academy" en collaboration avec l’IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises). La société et l’organisme public collaborent déjà depuis de nombreuses années. Les apprenants étant intégrés sur des chantiers de Thomas & Piron pour leur formation sur le terrain complétant la formation en centre.

Mais avec la "TP Academy", les formateurs viendront directement de l’entreprise. Le premier métier choisi est celui de la maçonnerie. Et autre innovation, cette formation sera couplée au concept de "gamification". À savoir une application mobile de jeu.

TP va cibler la région de Charleroi.

Thomas & Piron cible, avec cette première opération baptisée "Red League by TP Academy", la région de Charleroi avec une formation donnée au centre IFAPME de Gilly avant d’aller sur terrain.

"Nous avons choisi la région de Charleroi pour cette première expérience car il s’agit d’un endroit central en Wallonie et nous avons pour le moment besoin de maçons du côté de Charleroi et dans le Namurois, explique Philippe Callens, directeur des ressources humaines du groupe Thomas & Piron. Nous sommes souvent en recherche de personnel. Actuellement, il y a une quarantaine de postes vacants, pour divers profils, au sein du groupe."

Le recours au jeu, en récompensant par des points des aspects comme présence, la ponctualité, la progression ou l’apprentissage, pourrait avoir de quoi étonner

"Trouver du personnel qualifié et des jeunes à former, prêts à s’investir, en venant travailler pour apprendre est un combat de chaque jour" répond le directeur des ressources humaines de Thomas & Piron.

Des « cadeaux » tout au long de la formation de 10 mois

Les "cadeaux", seront liés aux métiers de la construction. Puisque l’apprenant reçoit une boîte à outils vide qui pourra être remplie au fur et à mesure des niveaux par un mètre, une truelle ou des vêtements de travail.

Thomas & Piron ouvrira, dès ce 24 janvier, sa plate-forme de candidatures pour identifier 14 profils de candidats.

La "gamification" entourera toute la formation qui s’étalera, à partir du mois de mars sur 10 mois. Tout d’abord, une formation au centre IFAPME de Gilly de 6--8 semaines, avant une mise en pratique encadrée sur un chantier dans un lotissement de maisons unifamiliales sous la houlette de chefs d’équipe de chez TP durant 4 mois pour ensuite terminer par un stage intégré au sein d’une équipe durant encore 4 autres mois.

Avec donc si tout ceci est suivi, quasi la promesse de la signature d’un contrat d’engagement.

"La gamification apporte un côté ludique à ce qui se pratiquait déjà dans les formations" dit encore le DRH de Thomas & Piron.

Les organismes publics associés

Ce nouveau concept visant à former des maçons est donc mis sur pied en totale transparence avec les organismes publics wallons que sont l’IFAPME et le Forem. Le droit aux allocations est d’ailleurs maintenu comme pour toute autre formation en alternance.

Les candidats qui ne seraient pas retenus par Thomas & Piron pourraient d’ailleurs être pris en charge par des conseillers du Forem et de l’IFAPME pour éventuellement être redirigés vers une autre formation.

Cette première édition de la "TP Academy" pourrait, après ce premier test, par la suite être renouvelée pour d’autres métiers ou d’autres régions.

Infos: www.tp-academy.eu