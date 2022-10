Son couple battait alors de l’aile mais il était repassé au domicile qu’il partageait avec sa compagne. Sa propre fille voulait y récupérer des affaires. Mais le prévenu était tombé face à un autre homme dans une voiture, qu’il considérait comme un rival. Et il avait presque aussi vite attrapé un couteau, qu’il avait dans la voiture, pour frapper l’amant et crever ses pneus. La victime avait eu le temps de décrocher sa ceinture et n’avait été blessé que superficiellement. Mais le prévenu, Miguel Sioen, avait été privé de liberté et a purgé plusieurs mois de détention préventive. Ce qui avait occasionné aussi un licenciement au plan professionnel. Et pour cause: il exerçait alors le métier d’agent pénitentiaire.

Il avait prononcé le mot « tuer »

"Ce n’était pas vraiment moi", avait-il aussi répété devant le tribunal. Mais des propos qui pouvaient sembler en contradiction avec d’autres, tenus au moment des faits, exprimant sa volonté de "tuer". Si bien que pour le parquet, représenté par la substitut Anne-Sophie Guilmot, les faits devaient être considérés comme une tentative d’assassinat, c’est-à-dire une volonté de tuer préméditée. Mais pour le conseil du prévenu, Me Alexandre de Fabribreckers, il n’y avait rien de prémédité – car son client ne pouvait pas savoir qu’il allait tomber sur son rival –, ni même une volonté de tuer. Le verbe, pour la défense, devant être interprété comme la volonté de "casser la figure" par "un homme submergé par ses émotions".

Le tribunal vient de se prononcer. Il écarte la préméditation, notant que le prévenu s’est rendu sur place à la demande de sa fille. Mais l’intention homicide est bien retenue, le jugement évoquant l’arme utilisée, des lésions de défenses de la victime et les propos du prévenu. Pour ces faits requalifiés en tentative de meurtre, l’ex-agent pénitentiaire écope de 4 ans et 6 mois de prison avec sursis probatoire.