Ce mardi, François Piron, administrateur délégué du groupe Thomas & Piron, avait convié la presse, sur le site historique de la société familiale à Our (Paliseul) pour annoncer la décision prise par l’entreprise, leader wallon du marché immobilier et présente à l’international. Car Thomas & Piron va proposer dès à présent la garantie d’un prix fixe pour ses clients, engagés dans un projet de construction et/ou d’acquisition d’une nouvelle maison ou d’un appartement via la branche TP Home. Et ce jusqu’à la remise des clefs en faisant fi de la hausse du prix des matériaux. Une stratégie d’entreprise réfléchie

Le directeur commercial de Thomas & Piron Home, Yves Arnould, et Emmanuel Stenier, le directeur achats, entouraient d’ailleurs le patron pour oficialiser cette annonce.

"La mention de cas de force majeure est donc biffée dès à présent de nos contrats."insiste François Piron.

L’Ukraine après le Covid

Force majeure car le secteur est touché de plein fouet par la hausse du prix des matériaux entraînée par la guerre en Ukraine. Et ce après déjà une hausse des prix provoquée par la crise du Covid.

Lors de la première crise, Thomas et Piron avait continué à garantir des prix fixes à ses clients. Mais ce qui n’a pas été le cas à la suite de la crise ukrainienne.

François Piron regrettant dès lors que l’entreprise familiale ait dû faire une entorse à sa spécificité en place depuis sa création voici plus de 45 ans. Les clients avaient dû avertis de surcoûts en cours de route, et ce notamment pour être certain des délais de livraison.

Plus 10% en un an

Ces derniers mois, cette situation a concerné environ 350 dossiers. Chez Thomas et Piron, on estime que les coûts liés à la fourniture en matériaux représentent une hausse de 10% entre juillet 2021 et juillet 2022.

" Il nous a semblé important de mobiliser nos équipes pour dégager des solutions,justifie François Piron.Car notre objectif premier reste de pouvoir offrur un prix juste et abordable pour ce qui est un projet de vie pour nos clients."

Les futures hausses du prix des matériaux seront donc supportées par l’entreprise. Tout a été bétonné sur le plan juridique.

"Nous avons évalué les risques,complète l’administrateur délégué de Thomas et Piron.Le prix fixe est notre force majeure. Et nous devons assumer nos choix comme leader du marché."

Une stratégie permise aussi par la santé financière du groupe TP, aux multiples branches, qui a notamment fait l’acquisition voici quelques mois, de l’entreprise de génie civil Galère, aux Néerlandais de Bam et de la filiale au Grand-Duché de Luxembourg, Bam Lux.

Les réserves sont donc remplies pour revendiquer cette stratégie de prix fixe.

"Notre groupe compte 3000 familles au sein de son personnel et les carnets de commandes sont pleins."glisse encore François Piron.

T&P doit donc bien face à la hausse du prix des matériaux.

Mais l’entreprise dit ne pas connaître la pénurie."Nous avons une planification pour pouvoir réagir avant la pénurie et ce car nous nous organisons"répond le directeur des achats, Emmanuel Stenier.

L’entreprise continue à se développer sur son siège principal à Our. Un tout nouveau hall de stockage de 768 m2 a d’ailleurs été construit, durant l’été, entre des bâtiments existants et ce pour encore accroître la capacité.