Incendie d’un bâtiment à Paliseul

L’incendie s’est déclaré dans un immeuble de la rue du Chaffour, à Paliseul. Une personne habitait sur place. On ne déplore pas de blessé, mais plusieurs habitations ont dû être évacuées par mesure de sécurité, rapporte le bourgmestre, Philippe Léonard. Les pompiers de Paliseul et Bouillon sont intervenus sur place. Le parquet a mandaté le laboratoire sur les lieux pour déterminer les causes exactes du sinistre.