On lui reproche d’avoir porté des coups à deux membres de la SRPA d’Arlon qui avaient été appelés par un autre Paliseulois, témoin du passage d’un chien errant dans sa rue. Les faits se sont passés le 12septembre 2021.

Le prévenu prétend qu’il ignorait le statut des représentants de la SRPA et ne voulait que récupérer son petit chien qui s’était égaré.

Mais les coups qu’il a portés ont été violents selon le substitut du procureur du roi, Pierre d’Huart.La dame de la SRPA aurait reçu un coup par derrière. Son jeune collègue a voulu s’interposer et " a reçu à son tour des coups de pied dans les côtes alors qu’il se retrouvait au sol.Cette dernière victime s’est retrouvée cinq jours en incapacité de travail" , a ajouté le substitut d’Huart.

Le parquet requiert une peine de 3 mois de prison et 100 € d’amende, mais se dit non opposé à une peine de travail.

Le prévenu précise qu’il " a donné un coup pour se libérer" et répète qu’il pensait que les deux personnes voulaient enlever son chien.

Avocate du prévenu, MePirson plaide que le quiproquo est venu du fait que les agents de la SPRAn’avaient pas décliné leur identité ou leur statut alors que le prévenu voulait récupérer son chien. " D’après mon client, c’est le jeune homme de la SRPAd’Arlon qui l’aurait attrapé par derrière et mon client a voulu se dégager."

L’avocate sollicite une peine de travail ou à défaut un sursis le plus large possible. "Mon client a plusieurs enfants et est demandeur d’emploi."

Le jugement sera rendu le 30 juin prochain.