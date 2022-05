Le défi fou de Ludovic Daxhelet qui va parcourir 400 km à cuistax de Paliseul à Durbuy (vidéo)

Ému par tout ce soutien

Acclamé par la foule, Ludovic Daxhelet s’est montré très ému par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le jeune homme a tout de suite embrassé ses parents, sa famille et ses nombreux amis présents pour l’occasion avant de prendre la parole. "Merci pour votre présence et votre soutien, vous montrez ainsi que Paliseul est toujours là. Je suis fier d’être ardennais! Maintenant, les choses sérieuses vont commencer puisqu’il me reste 396 km à effectuer", a-t-il précisé en rigolant.

Sur place, plusieurs écoles avaient fait le déplacement pour l’occasion. C’est notamment le cas de l’école libre de Paliseul où les petits de maternelles ont accueilli l’animateur avec des instruments de musique. "La fille de Ludovic est dans notre école, souligne une institutrice. Mais elle est partie en séjour à la mer avec les classes primaires. Nous sommes donc présents ici avec les plus petits".

Les nombreuses personnes présentes se sont déjà montrées généreuses pour l’opération Télévie puisque la tirelire disposée à l’avant du cuistax s’est très vite remplie.

Quatre autres étapes

Après plus d’une demi-heure sur place et quelques selfies réalisés, il était déjà l’heure de reprendre la route pour cette première étape 100% luxembourgeoise. Plusieurs personnes sont montées sur le cuistax pour faire une partie de route avec l’animateur. Direction Transinne, Tellin, Rochefort ou encore Marche-en-Famenne avant une arrivée à Durbuy en début de soirée. C’est ainsi plus de 72 km de route qui étaient prévus pour cette journée. Les autres jours verront respectivement les étapes Durbuy-Liège, Liège-Namur, Namur-Charleroi et Charleroi-Nivelles-Mons. C’est dans cette dernière ville que le défi « Les Super-héros du Cuistax » prendra fin avec une soirée de clôture.