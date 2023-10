Durbuy, Neufchâteau, Arlon et Tintigny vont avoir des subsides pour leurs infrastructures sportives

Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables… Le nouveau décret a permis, notamment, de simplifier les procédures et de limiter les frais à engager en amont de l’obtention d’une subvention.