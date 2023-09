Premier championnat de Belgique de ricochets: un Chevetognois s'impose au lac de Neufchâteau avec une distance de 47,20 m

Il y a tout de même un point du règlement à respecter ; le premier ricochet doit avoir lieu dans la zone des 10 premiers mètres. Chaque participant avait droit à trois lancers, le meilleur lancé étant pris en compte. Pour contrôler tout cela, une équipe était présente sur le lac tandis qu’une autre s’occupait de noter les résultats sur la rive.

Une nouvelle manche en 2024

Enfants, adultes, personnes âgées, filles ou garçons, ils étaient nombreux à avoir relevé le défi du concours. Beaucoup sont d’ailleurs venus en famille pour l’occasion. "Je suis venu car je n’habite pas loin et j’adore faire des ricochets, explique le Chestrolais William Donckels âgé de 12 ans. Je me suis un peu entraîné pour l’occasion, mais je suis tout de même déçu de mon résultat. Habituellement, je fais mieux. Des pierres spéciales pour l’occasion ? Non, j’en ai ramassé ici avant de lancer."

À côté des participants locaux, d’autres venaient de plus loin, à l’image de Jérôme Fransolet, de La Roche-en-Ardenne. "Toute ma belle-famille habite ici à Neufchâteau, donc c’était tout simplement une bonne occasion de passer un dimanche en famille, en s’amusant, souligne-t-il. Mon fils participait également avec moi et on s’est entraîné au préalable. D’ailleurs, l’entraînement a porté ses fruits pour mon gamin puisqu’il m’a battu lors du championnat." Une épreuve qui semble donc avoir plu à tous les participants.

"Le plaisir et l’amusement étaient au rendez-vous, précise Clément Jourdan. À côté des participants de la région, on retrouvait tout de même des compétiteurs qui venaient de plus loin. On peut déjà annoncer qu’une deuxième compétition devrait avoir lieu en 2024."

Notons que ce championnat de Belgique n’ouvre pas les portes au championnat mondial, ce dernier étant également accessible librement à tout le monde.