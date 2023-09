D’un côté une équipe spécialisée depuis 20 ans dans l’accompagnement des chercheurs d’emploi, de l’autre une entreprise aux valeurs humaines qui se soucie d’avoir un impact sur l’employabilité en province de Luxembourg. "Depuis quelques années, Habitat + tient à s’engager d’un point de vue sociétal via le soutien de différents projets dans la région, explique Manon Genin, collaboratrice marketing chez Habitat +. Cette année, c’est en finançant l’entièreté de la formation Cap sur l’emploi que nous nous engageons pour la région. Une formation qui coûte plus de 6 000 €".

Cap sur l’emploi est une méthode rapide pour décrocher le job parfait selon le profil des demandeurs. Anciennement, c’est Le Forem qui proposait cette formation mais faute de moyens, elle a été abandonnée. Concrètement, une formation de dix jours, répartie sur plusieurs semaines, permettra d’en apprendre plus sur les demandeurs d’emploi. Envies professionnelles, aide à la confection de CV et lettres de motivation seront ainsi au rendez-vous. Chaque participant prendra contact avec une centaine d’entreprises afin de pouvoir se rendre directement dans celles-ci pour se présenter. Une méthode qui a fait ses preuves puisque le taux de réussite se situe entre 80% et 90%. "En finançant cette formation, Habitat + n’a rien à gagner en retour, précise Manon Genin. D’ailleurs, ces jeunes ne seront pas formés en fonction de notre secteur mais selon leurs envies et leurs compétences propres".

Renseignements et inscriptions au 0479/68.18.49 ou 0497/48.21.69 – info@eme-conseil.be.