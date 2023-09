Un inspecteur de l’enseignement poursuivi pour des gestes déplacés lors de tests CEB à Neufchâteau

Cet inspecteur de l’enseignement fondamental, qui habite la province de Liège, a plus de cinquante ans, a été instituteur primaire 14 ans, directeur d’école 12 ans et est inspecteur depuis 9 années. Avec des états de service impeccables apparemment et sans avoir jamais dû subir des injonctions de sa hiérarchie pour des attitudes "trop tactiles"à l’égard des enfants.

"Quand j’ai appris les faits qui me sont reprochés, j’ai eu l’impression que la terre s’ouvrait sous mes pieds. Le respect dû à chaque enfant est une notion essentielle à mes yeux. Dès lors, soupçonner que j’aurais pu porter atteinte à l’intégrité d’enfants est la pire accusation que l’on pourrait formuler contre moi !", affirme le prévenu face à la juge Carine Thomas.

Pour les détendre et les apaiser

Que s’est-il passé exactement alors, le 1er juin 2021 ainsi que deux jours plus tard dans le même établissement scolaire à Neufchâteau, pour que plusieurs parents (6 familles au moins) se constituent parties civiles contre le prévenu pour des faits de mœurs à l’encontre de leurs enfants ?

L’inspecteur est venu en juin 2021 dans cette école de Neufchâteau pour préparer les élèves de 6e primaire aux futures épreuves CEB qui allaient se dérouler quelques jours plus tard.

"C’est une période très stressante pour les enfants. Je suis venu dans cette classe pour en fait préparer les enfants par le biais de nouveaux tests, qu’on soumet aux écoliers lors d’épreuves réelles deux ans plus tard", précise l’inspecteur de l’enseignement.

Ce dernier était donc seul dans la classe car les enseignants ne peuvent prendre connaissance de ces questions-tests qui risquent d’être posées deux ans plus tard lors des examens officiels.

L’inspecteur reconnaît que pour apaiser et détendre des écoliers qui étaient plus en difficultés ou trop envahis par le stress, il les a encouragés "en posant sa main sur le crâne, sur l’épaule ou la nuque de certains enfants. Mais en aucune façon, je n’ai posé ma main sur une cuisse ou un sein comme j’ai pu le lire dans le dossier."

La suite au printemps 2024

La magistrate insiste: "Par inadvertance, auriez-vous pu toucher la poitrine d’une des fillettes ?"

"Non, non, impossible. J’ai été instituteur plusieurs années, mes gestes n’ont aucune méprise possible", répond le prévenu.

Toutes les parties ont convenu d’un calendrier pour l’envoi de leurs conclusions. Ce qui prendra du temps. L’affaire, délicate, ne pourra être plaidée que le 9 mai 2024.