Neufchâteau: Ils ont célébré le 109e anniversaire de la bataille de la Justice

Ce dimanche 3 septembre ont eu lieu les commémorations de la bataille de la Justice à Hamipré. Ce combat entre troupes française et allemande s’est déroulé le 20 août 1914, soit deux jours avant la grande bataille dite des "Frontières". Une délégation française venant de Saint-Quentin, avec à sa tête l’adjoint au maire Alexis Grandin, a rehaussé la cérémonie du souvenir. Parmi les participants, on retrouvait Caroline Chappey et sa fille, petite-fille et arrière-petite-fille du Colonel Joseph Chappey.