Le Collectif Métissé, ravi et prêt à revenir à Summer Lake Festival de Neufchâteau

Quelles sont vos impressions à l’issue de cette prestation ?

C’était un super concert, le public de Neufchâteau a répondu présent. Ils se sont déhanchés et ont bougé durant plus d’une heure, chapeau à eux. On revient quand ils veulent.

Une prestation sur l’eau, c’est une première ?

Non, nous avons déjà connu pareille expérience lors d’un précédent passage dans votre pays. La Belgique est forte pour cela, on ne voit ça qu’ici et c’est magnifique.

La présence de Collectif Métissé en Belgique, c’est si rare que ça ?

On y vient de temps en temps et on aimerait y venir plus souvent. On est allé à Tournai au printemps dernier et c’était génial. On est toujours prêt à revenir dans ce beau pays.

Neufchâteau, vous connaissiez ?

Non, pas du tout mais on a adoré. Le cadre du festival est magique, c’est un superbe endroit. Et le public était au rendez-vous, tout était top.

Vous êtes actuellement en pleine tournée ?

Oui, nous enchaînons les dates. Nous étions hier (NDLR: vendredi) en Bretagne. Après quelques jours de repos, nous repartirons de plus belle. On est habitué et puis les voyages forment la jeunesse.

Collectif Métissé existe depuis 15 ans et se porte toujours bien. La clé du succès ?

Notre longévité s’explique par notre passion car sans cela, on ne serait plus là. Cela demande une remise en question permanente. On fait des albums tous les ans, on cherche toujours à aller de l’avant. On a nos tubes, on en reprend d’autres et on avance. Cette bonne humeur qu’on transmet aux gens, c’est ce qui nous fait durer.