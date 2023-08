Jean-Louis Déom, la voix de la scène du Summer Lake Festival de Neufchâteau

Le Summer Lake Festival, c’est bien sûr des artistes mais rien ne serait pareil sans la présence de Jean-Louis Déom. Avec sa voix agréable, c’est lui qui anime la scène entre les différentes représentations. Gaumais d’origine et habitant Anlier, le DJ-Animateur participait à son troisième festival chestrolais. "C’est encore une belle édition, avec une programmation plus éclectique que les deux premières années, explique-t-il. C’est ouverture plus pop, axée grand public, apporte une touche différente et permet de ratisser un public plus large". Habitué aux événements en tout genre, le festival de Neufchâteau revêt tout de même un caractère particulier pour l’animateur. "Le cadre est exceptionnel et l’un des objectifs du festival est de le mettre en avant. La musique et l’ambiance font ressortir toute la beauté du lieu".