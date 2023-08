Affluence au coup d’envoi du Summer Lake Festival à Neufchâteau

Dès l’arrivée à la zone de contrôle, via la rue des Tanneries, les visiteurs sont directement plongés dans l’ambiance musicale. C’est là qu’une troisième scène surprise a été installée. Une équipe Redbull se charge de mettre le monde dans l’ambiance le temps de faire la file pour entrer sur le site du festival. Table de mixage sur le véhicule publicitaire et distribution gratuite de boissons énergisantes sont ainsi au rendez-vous.

La "scène" DJ, à l'entrée du site, l'occasion de se plonger dans l'ambiance du festival dès l'arrivée. ©EdA

Scène encore rapprochée

Quelques mètres plus loin, à quelques pas de la Brasserie Bô Rivage, les premiers artistes se produisent sur la scène principale. Les habitués du festival auront remarqué que cette dernière a été rapprochée de la plage par rapport aux autres éditions, de quoi créer une véritable fusion entre les artistes et le public.

Malgré la météo maussade, les températures sont assez douces. Des festivaliers bénéficient d’un temps de repos sur les aires de détente et profitent ainsi de la scène secondaire, là où les artistes plus locaux peuvent montrer leur talent.

Tickets en vente sur place samedi

Ce samedi, place à la seconde et dernière journée du festival. Fatal Bazooka, Cali, Collectif Métissé, Dj Daddy K ou encore DJ A.R.T. seront au rendez-vous. Le site sera ouvert dès 15 h 30. Pour rappel, les préventes en ligne ne sont plus disponibles. Des tickets d’entrée sont toujours en vente à l’entrée du festival (35 €), uniquement via paiement par carte. L’entrée pour les moins de 12 ans est gratuite.

