Petite Foire à Semel : nourrir les ventres mais aussi les têtes (vidéo)

Notamment pour relancer les troupes. "Ce retour était attendu et l’engouement est bien là, souriait ce week-end, Catherine Tellier, cheville ouvrière de la Petite Foire. Certains jeunes sont arrivés mardi pour tout monter. Pour des nouveaux de l’équipe, cette Petite Foire était même la première."

Une souveraineté dans ses choix

Une Petite Foire qui, elle, est bien inscrite dans le calendrier et qui célébrait déjà sa 10e édition. Les fondamentaux sont inchangés. Défendre une agriculture paysanne nourricière à taille humaine. Loin, répète-t-on du côté de la Petite Foire, de ce qui et présenté à la Foire de Libramont.

Le thème de cette édition – Souveraineté et l’Autonomie Technologique Paysanne – s’inscrivant dans ces pistes de réflexions. Souveraineté au travers de laquelle chacun est maître de ses décisions notamment dans le choix de ses outils. "La Petite Foire ne nourrit pas que les ventres, elle nourrit aussi les têtes", glisse Catherine Tellier.

Et dans la prairie, des démonstrations d’outils de maraîchage auto-construits. Un concept que porte la coopérative française "Atelier Paysan" invitée pour cette 10e édition de la Petite Foire.

"Nous faisons partie des personnes qui trouvent que le savoir et le savoir-faire doivent se partager dans notre société actuelle", lance Marie-Océane Fekairi, représentante de l’"Atelier Paysan".

Des plans accessibles pour tous

La coopérative est née de la volonté de doter des paysans et maraîchers d’outils adaptés à leur travail. Elle propose aussi des outils pour le secteur viticole et en meunerie/boulangerie. Et ce sans devoir s’endetter. La coopérative compte une trentaine de salariés. Elle accompagne les paysans sur site ou leur propose d’acheter des outils en kits. Ou pour ceux qui veulent directement se lancer, les plans sont en ligne de manière tout à fait libre.

"Et cela n’est certainement pas dans notre intention de les faire payer, souligne Marie-Océane Fekairii. Parfois des professionnels conseillent même de se tourner vers nous. Comme des fabricants de machines à pain qui n’arrivent pas à suivre la demande."

Ce modèle "open source" est aussi défendu par "Les P’tits Crapau". Cette association basée à Veilsalm présentait, à la Petite Foire, une grelinette et une houe maraîchère auto-construite. L’association propose des formations pour ses propres outils.

"Je suis un geek dans l’âme et partager de manière libre me semble logique, explique Pierre Sandré, formateur chez"Les P’tits Crapau". Il n’y a pas besoin de dépenser des sommes folles. Une houe et une grelinette sont la base. Et avec celles-ci il est déjà possible de lancer dans le maraîchage."

La Petite Foire au travers de ses choix défend un modèle ne visant pas à grandir mais à multiplier les expériences sans viser à grossir les fermes.