Une AKDT, formule 2023, plus discrète à Neufchâteau

En effet, si l’athénée royal Neufchâteau-Bertrix a mis ses locaux à disposition, les stagiaires, contrairement aux éditions précédentes, n’ont pu profiter du cadre idyllique de l’institut Saint-Michel d’habitude propice aux longues soirées au calme et aux "jams".

Pour cette année, tout était concentré à l’Espace 29. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité au sein des stagiaires. "J’ai participé à de nombreuses éditions à Neufchâteau et c’est la première fois que je vis cela, confie une stagiaire qui souhaite rester anonyme. On a l’impression que nous ne sommes plus les bienvenus cette année et que nous dérangeons. L’Espace 29 n’a pas le même cadre que Saint-Michel et il se situe dans un quartier résidentiel ; nous étions donc limités en termes de bruit en soirée. L’impression d’être infantilisé était donc criante."

Les échanges et rencontres entre les artistes ont donc été moins présents cette année. "C’est triste car on vient aussi et surtout pour ça, poursuit-elle. Avec ce qui s’est passé, beaucoup réfléchissent à autre chose pour l’année prochaine."

Bisbrouille puis réconciliation avec Saint-Michel

Mais que s’est-il donc bien passé pour qu’un tel changement ait eu lieu cette année alors que tout fonctionnait bien auparavant ? Des plaintes des riverains ? Des incidents ? Christophe Vangoethem, coordinateur de l’AKDT s’explique.

"Sans rentrer dans les détails, des soucis ont été rencontrés l’an dernier avec l’institut Saint-Michel, souligne-t-il. La période Covid n’est pas étrangère à cela. Pour cette édition 2023, nous avons donc fait le choix de nous tourner vers une autre formule afin de faire une pause et de retrouver une confiance avec Saint-Michel. La Commune de Neufchâteau a compris cette importance et nous a mis à disposition le local de l’Espace 29 pour cette année".

Mais, depuis ce jeudi, une bonne nouvelle est arrivée puisqu’une réunion a permis de mettre les choses sur la table.

"Je peux confirmer que nous serons de retour à Saint-Michel dès l’année prochaine, annonce le coordinateur. Chacun a pu déposer ses souhaits et un accord de principe a été trouvé. Cela fait un petit temps que nous étions en pourparlers."

Jamais eu l’idée de quitter Neufchâteau

Le retour de l’AKDT sur les hauteurs de Saint-Michel devrait donc ravir les nombreux stagiaires pour l’édition 2024. Néanmoins, quelques adaptations seront apportées par rapport aux années précédentes.

"Il y aura un horaire de bar à respecter pour limiter l’abus d’alcool et le bruit, précise le coordinateur. Pourquoi ? Parce que nous organisons avant tout des stages et que chacun doit être dans de bonnes conditions pour les faire. De plus, nous engageons des jobistes pour la tenue du bar et nous ne souhaitons pas les faire travailler jusqu’aux petites heures. Il faut donc trouver un juste équilibre pour tous et un minimum de bon sens."

Et les rencontres et les échanges entre artistes pourront continuer à exister puisque Saint-Michel dispose d’une arrière-cour propice à ce genre de choses.

"Je suis bien évidemment très satisfait de ce dénouement après ces moments difficiles, souligne Christophe Vangoethem. Ce qui est certain, c’est que nous n’avons jamais envisagé de quitter Neufchâteau. Quand on voit tout le soutien apporté par la commune en termes de locaux ou de matériels, cela n’aurait pas eu de sens."