Un nouveau président et 13 600 € de dons distribués par le Rotary de Neufchâteau

À côté des activités pérennes du club comme les opérations Champagne, Orvaliflette ou encore le salon Info Profession destiné aux jeunes, il a souligné les deux nouvelles activités mises en place ces derniers mois: la marche gourmande avec l’Unité scoute de Libramont et la réhabilitation et l’équipement de la maternité de Youtou au Sénégal. Le nouveau président souhaite quant à lui développer davantage la visibilité des sociétés à travers le concours Up Grade. En 2024, le Rotary Neufchâteau aura également la mission d’organiser l’Eurostar qui regroupe 7 clubs européens lors du week-end de l’Ascension.

Distinction pour Fernand Antoine

Cette cérémonie était également l’occasion de remettre les chèques aux diverses associations soutenues par le Rotary Neufchâteau. 13 600 euros de dons ont ainsi été distribués à l’ASBL Aube (Mirwart), Banalbois (Libramont), La Capucine (Libin), L’Embellie (Bertrix), La Porte bleue (Libramont) et la Ligue de la Sclérose Province de Luxembourg. Notons également que le club, par l’intermédiaire de son président sortant, a remis à Fernand Antoine la distinction de Paul Harris Fellow pour son implication particulière aux activités du club. "L’important n’est pas la distinction mais de concrétiser la devise du Rotary international: servir d’abord", a précisé Fernand Antoine. De plus, l’homme a déjà été élu, en remplacement d’un membre qui s’est désisté, président pour l’année 2024-2025.