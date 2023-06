Un millier de personnes pour fêter la musique à Neufchâteau

Mais l’événement phare du week-end était sans conteste la soirée proposée à Neufchâteau le samedi, sur le parking du hall des tanneries à quelques pas du lac chestrolais. Thomas Frank Hopper, le chanteur-compositeur, y était d’ailleurs la tête d’affiche.

"Vu que les fêtes de la musique sont gratuites, difficile de dire combien de personnes sont venues nous rejoindre lors de cette soirée, souligne Greg Franceus, secrétaire au centre culturel de Neufchâteau. Mais on peut estimer qu’il y avait un bon millier de personnes. D’ailleurs, nous avons battu tous les records puisque plus de 2000 litres de bières ont été écoulés. Nous n’avons eu que des retours positifs des artistes et du public".

L’événement centralisé à Neufchâteau était organisé de concert par le CDJ Namoussart, Le Tchesté, La Stradella, Computelec, Le Baroudeur et le centre culturel. "À côté de ce grand rendez-vous, nous avons voulu garder les concerts décentralisés dans les villages afin de satisfaire un maximum de personnes, poursuit Greg Franceus. Vu l’engouement de tous lors de ce week-end, il est certain que nous repartirons sur une 4e édition l’an prochain".