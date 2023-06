Un ciel de fleurs estival à Neufchâteau

Avec l’arrivée de l’été, le centre-ville de Neufchâteau s’est habillé de ses plus belles couleurs. Depuis quelques jours, la rue Franklin Roosevelt est ornée d’un joli ciel de fleurs sur plus de 130 mètres de long et 6 mètres de large. "Cette initiative a pour but de plonger Neufchâteau dans la gaieté et les couleurs propices à l’été, explique Izabela Nowak pour l’Agence de développement local (ADL). Cette idée nous vient tout droit de chez nos voisins français et le matériel, 100% recyclable, a été acheté là-bas pour un montant total de 17 500 euros. Un budget réparti entre le réseau des commerçants chèques-commerces, la Commune de Neufchâteau et l’ADL" . Précisons que ce matériel éphémère pourra être remis les années suivantes puisque sa durée de vie est estimée à trois ans. Un dispositif capable de résister aux grands vents, pluies et orages. "Il est important de souligner l’excellent travail du service Travaux de la Ville de Neufchâteau pour la pose du ciel de fleurs. Celui-ci a œuvré jusqu’à 3h du matin afin que les citoyens puissent découvrir cette jolie décoration dès le lendemain matin", précise Izabela Nowak. Ce ciel de fleurs n’est pas la seule initiative lancée dans la ville pour cet été. "Nous disposons également de fleurs géantes que nous allons déposer un peu partout dans les arbres de la Grand-Place, la place Charles Bergh, etc.. L’été sera donc plus que coloré du côté de Neufchâteau", termine Izabela Nowak.