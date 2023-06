Massul : Eloïse Poncelet dessine sur les murs

"J’ai commencé à dessiner il y a un peu plus de neuf ans, lorsque mon premier fils est né, raconte l’artiste. J’ai commencé par sa chambre et très vite des connaissances m’ont demandé de dessiner chez eux. Je me lance donc comme indépendante, mais cela fait quelques années que je dessine sur le côté."

Sa technique ? Essentiellement des feutres Posca, constitué de peinture à base d’eau et de pigments de couleur inaltérable, offrant une peinture fluide et particulièrement couvrante.

"Dans 95% des cas, je dessine au feeling, au gré de mes envies, explique l’habitante de Massul. Les gens me font confiance là-dessus.

Mais pour les plus exigeants, le dessin est au préalable réalisé au crayon.

Les gens souhaitent une déco unique

Ouverte à tous les projets et dessins, Eloïse Poncelet n’a pas spécialement de préférence et s’adapte selon les envies de chacun. Fleurs, plantes ou encore Marvel, elle dessine de tout.

"Pour le moment, je dessine beaucoup sur les murs, souligne-t-elle. Mais je ne suis pas du tout fermée à réaliser le même genre de travail sur du verre ou de la toile par exemple. Pour le choix des dessins, le client est roi et je suis ses envies."

Un avantage indéniable des décorations murales en feutres, c’est la possibilité de changer facilement selon ses envies puisqu’un simple coup de peinture permet d’effacer le dessin. Depuis son lancement, la dame croule sous les demandes et elle a une explication à ce phénomène. "Les gens souhaitent sortir de l’ordinaire et avoir une décoration unique pour leur maison. Raison pour laquelle je m’interdis de refaire un même projet chez un autre client."

Notons qu’Eloïse Poncelet se déplace partout dans la province mais également au-delà. Pour preuve, elle va prochainement réaliser la décoration de l’établissement Les Chemins d’Ariane de Ciney, un lieu d’hébergement pour les personnes porteuses d’un handicap.

"Le confort de vie est plus important qu’un gros salaire et cette passion me permet de rester en contact avec les gens, comme dans mon ancien job", termine, heureuse, la jeune chestrolaise.

Infos et contact: Facebook Elo Izz ou via 0470/64 32 82