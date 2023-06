Les fêtes de la musique, 20 concerts à Neuchâteau dès le 23 juin

Les Fêtes de la musique à Neufchâteau sont de retour pour une 3e édition ces 23, 24 et 25 juin. Comme lors des précédentes éditions, la musique sera présente dans les villages de la commune et en plein cœur de Neufchâteau. C’est ainsi plus de 20 concerts qui auront lieu sur cinq sites différents. Nouveauté cette année, une scène unique sera présente près du hall des Tanneries. En effet, divers commerçants et associations se réunissent pour offrir un spectacle de qualité. Le public pourra notamment y découvrir Thomas Franck Hopper en tête d’affiche, la révélation pop wallonne Élysiane ou encore Monsieur Wilson et DJ VLT pour ne citer qu’eux. Notons que l’événement est, cette année, reconnu par le conseil de la musique et reste entièrement gratuit. Voici le programme: