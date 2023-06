Semel: le grand retour de la Petite Foire alternative à Libramont

La crise du Covid avait imposé un coup d’arrêt à l’événement alternatif à la Foire de Libramont. En 2022, l’équipe organisatrice bénévole avait préféré se donner une année de plus pour relancer la dynamique.

Mais cette fois, l’impulsion est bien là pour ce qui sera la 10e édition de la Petite Foire.

"Notre objectif de départ était de rappeler que nous n’acceptions pas le modèle défendu par la Foire de Libramont s’installant aussi sur des terres agricoles, rappelle Ariane Charrière, agricultrice à Watrinsart (Florenville) et l’une des chevilles ouvrières de la Petite Foire. Mais nous avions conscience que nous étions tout petits face à la machine de guerre qu’est la Foire de Libramont. Cependant, au lieu de nous inscrire contre celle-ci, nous avons voulu montrer ce qui se faisait de positif."

La Fabriek Paysanne, nouveau partenaire

Cette relance est aussi l’occasion de réorganiser l’équipe. Le Mouvement d’Action Paysanne (MAP), organisateur de la Petite Foire, est désormais associé à la Fabriek Paysanne, organisme se présentant comme "anticapitaliste" voulant soutenir les paysannes et les paysans dans le "développement de leur souveraineté technologique". La Fabriek Paysanne aide notamment à la cocréation d’outils adaptés à la pratique paysanne ou chapeaute des chantiers directement dans les fermes pour adapter des outils au matériel existant. Cet organisme a aussi un atelier de réparations à Bruxelles.

La souveraineté technologique sera au centre de cette 10e édition.

"L’industrie promeut des outils et des machines (drones, tracteurs connectés…) de plus en plus puissantes, coûteuses et polluantes, tant à la production qu’à l’utilisation, pointe-t-on du côté de la Petite Foire. Elles sont proposées à des prix inaccessibles (mais soutenus par les banques) comme étant LA solution." L’organisation de la Petite Foire évoquant des technologies "adaptées avant tout à une agriculture de firme".

Cette Petite Foire 2023 mettra la prairie et les démonstrations au centre des débats illustrant cet "autre modèle" défendu par l’événement alternatif connectant producteurs et mangeurs.

"Il y a un lien entre l’humain et la terre", répète Catherine Tellier, membre de l’équipe organisatrice.

La Petite Foire dénonce toujours des pressions subies par des producteurs et artisans, qu’elles soient foncières avec l’accès à la terre ou administratives.

Bref des fondamentaux qui s’inscrivent encore avec les objectifs de départ de la Petite Foire mettant en avant une agriculture "à visage humain".

Deux jours au cœur de la ferme

En pratique, la Petite Foire se déroulera donc les samedi 29 et dimanche 30 juillet, en même temps que la Foire de Libramont, mais sur une ferme à quelques kilomètres de là.

À noter que l’événement est soutenu par les autorités communales de Neufchâteau. Et la présentation officielle de cette 10e édition a d’ailleurs eu lieu ce mercredi à l’hôtel de ville chestrolais.

"C’est une fierté pour Neufchâteau d’accueillir cet événement important depuis des années", rappelle François Huberty, bourgmestre de Neufchâteau.

Le marché de producteurs sera aussi de retour. Les exposants, déjà une centaine pour cette année, ne s’inscrivent pas à la Petite Foire mais demandent à y participer. Un comité sélectionne les candidatures sur base de divers critères. Un "SPG", pour système participatif de garantie, est mis en œuvre. Celui-ci est notamment basé sur la confiance entre les paysans/artisans et les clients du marché.

La Petite Foire ouvrira le samedi à 10 h 00 pour se refermer le dimanche à 17 h 00. En plus du marché et des démonstrations en prairie, des ateliers et des conférences-débats seront aussi au programme. La soirée du samedi 29 juillet sera de plus festive avec plusieurs concerts.

L’événement alternatif a aussi vu sa fréquentation grandir année après année pour atteindre plus de 8 000 visiteurs en 2 jours, dont certains visitant aussi la Foire de Libramont.