Week-end à la ferme Pierret ces samedi et dimanche à Massul

Le samedi soir, 10 juin, et le dimanche midi, 11 juin, les organisateurs proposent un menu cuisiné à partir de produits locaux et préparés par le traiteur Laprairie de Neufchâteau (Réservations obligatoires via la billetterie en ligne: www.billetweb.fr/week-end-a-la-ferme ou par téléphone au 0489/202 580). L’occasion de découvrir le travail d’autres producteurs chestrolais présents pour l’occasion. À 16 h, phytolicence délivrée par l’ ASBL Fourrages mieux, ayant pour thématique l’intérêt de la technique du semis sous couvert pour la gestion des adventices en prairies et le désherbage des jeunes semis. Dès 21 h, karaoké.