Vidéo : À Grandvoir, le village de lodges de vacances est quasi sorti de terre

Bon nombre de "lodges", à savoir des hébergements pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes, sont déjà sorties de terre. La zone de 17 hectares, en pleine nature, à l’écart du village, a été rachetée par le promoteur gantois Geert de Paepe, souhaitant lui donner une nouvelle affectation et qui avait dans la foulée créée dans ce but la nouvelle société Ardennor.

"Nous n’avons pas traîné à lancer le chantier après avoir obtenu l’obtention du permis, précise Frédéric Lamotte, directeur du développement chez Ardennor. Tout était à faire. Nous avons dû aménager les divers réseaux. Et un an après, le début des travaux, 75 lodges sur 84 sont déjà là." L’aménagement intérieur est l’une des prochaines étapes. En plus de toutes les commodités (chambres, cuisine, sanitaires…), certaines lodges seront pourvues d’un sauna.

Le projet de Grandvoir, une vitrine pour Ardennor

"Au départ, il n’y avait que le projet de Grandvoir mais nous avons par la suite été approchés pour d’autres sites ou marqué un intérêt pour le développement de certains, poursuit Frédéric Lamotte. Ce projet, qui est notre vitrine, sera donc le premier à être ouvert."

Mais Ardennor ne gérera pas elle-même ce village de vacances. L’entreprise l’aménage et en restera propriétaire, tandis que la gestion – sur base de relations commerciales – a été confiée à l’entreprise néerlandaise Roompot, l’un des leaders européens dans le domaine du tourisme.

Même l’ancien hôtel-restaurant Le Cap au Vert subi une cure de jouvence. Si la verrière de l’ancien serre tropicale, qui était sa particularité, est conservée, l’intérieur a été complètement détruit pour être réaménagé en nouvel hôtel-restaurant, bâtiment d’accueil, espace de location de vélos et en plaine de jeu intérieure.

Ardennor, bien que créée par un investisseur flamand, met en avant le recours aux entreprises locales. À titres d’exemples, les lodges ont été conçues par l’entreprise Scidus, d’Etalle et le terrassement de la zone confié à l’entreprise Houthoodt d’Ucimont (Bouillon).

Un concept vendu à l’étranger

Une autre société, Mobi-Concept, a aussi été créée dans le sillage d’Ardennor, afin de vendre le modèle de lodges dans des campings et villages de vacances tant en Belgique qu’à l’étranger.

Ardennor a également déjà dans ses cartons l’aménagement d’un site similaire dans la Vallée de Rabais à Virton pour son compte, en association dans des campings à Poupehan et Bouillon ou à plus petite échelle, avec une quinzaine de lodges, au Château Lambin de Vaux-sur-Sûre.