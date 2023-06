Affaire des fausses procurations à Neufchâteau: l’ex-échevin Daniel Michiels aussi en appel

Daniel Michiels a, de son côté, également toujours contesté toute culpabilité dans ce dossier. Il a été acquitté par le tribunal correctionnel pour trois préventions mais une complicité pour un faux a été retenue.

L’ancien échevin souhaite dès lors être rejugé par la cour d’appel en vue d’obtenir un acquittement total.

Les deux autres personnes condamnées dans ce dossier ; à savoir l’ex-conseillère CPAS et colistière de la liste Agir Ensemble de Dimitri Fourny, Francine Bossicart, et la directrice du home Le Clos des Seigneurs, n’ont par contre, elles, pris à ce stade encore aucune décision sur la possibilité d’interjeter appel. Elles ont été condamnées respectivement à 6 mois de prison avec sursis et à une peine de travail de 50 heures. Le délai pour interjeter appel est de 30 jours après la date du jugement.

Rappelons encore que le tribunal correctionnel de Mons a acquitté 19 autres personnes dans ce dossier.