Neufchâteau : De 5 à 7 éoliennes pour le parc de Massul ?

Le projet présenté vise à ajouter une éolienne de part et d’autre de chacun de ces côtés. Celles-ci seront néanmoins plus grandes puisque le promoteur parle d’une hauteur totale maximale de 180 mètres.

"Ces nouvelles éoliennes s’intégreront au milieu des éoliennes existantes, ne diminuant pas la distance entre le parc éolien et les villages voisins, souligne Eneco Wind Belgium. L’évolution technologique du secteur éolien et la proximité de boisements nous poussent à envisager des éoliennes plus hautes que les éoliennes actuellement présentes". Avec l’extension de ce parc à 7 éoliennes, Eneco souligne que la production annuelle passera de 26 526 Mwh à 43 033 Mwh, ce qui permettrait d’alimenter un peu plus de 12 000 ménages contre 7 580 actuellement.

Remarques et suggestions jusqu’au 14 juin

Cette présentation à la population n’est qu’une réunion d’information. Les personnes intéressées ont d’ailleurs une quinzaine de jours pour adresser leurs observations et leurs suggestions sur le projet. Ils peuvent directement écrire au Collège communal de Neufchâteau ou celui de Léglise, commune également impactée par le projet. Après cette date, une étude d’incidences sur l’environnement pourra commencer et durera plusieurs mois. Celle-ci répondra entre autres aux éventuelles remarques des citoyens. Le promoteur pourra ensuite faire une demande de permis et une enquête publique suivra son cours. La population impactée par le parc éolien sera donc de nouveau invitée à se manifester. Les remarques et suggestions sur ce projet sont à adresser au Collège communal de Neufchâteau (Grand Place 1, 6840 Neufchâteau) ou Léglise (rue du Chaudfour 2, 6860 Léglise) avec copie à Augustin Rommelaere d’Eneco Wind Belgium (Chaussée de Huy 120A, 1300 Wavre) pour le 14 juin au plus tard. Attention que le courrier doit impérativement comporter le nom et le lieu de résidence de l’expéditeur.