Il se déroulera au Centre provincial à Longlier, rue des Hes, le lundi 29 mai de 10h (les 4 premiers matchs) à 17h (les 4 derniers matchs)

Ce tournoi regroupe donc tous les meilleurs joueurs des sélections provinciales U12 et U13 (tôt et tard matures) du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, de Liège, de Bruxelles et du Luxembourg, soit environ 300 joueurs (24 équipes de 12 joueurs).

Sur l’ensemble de la journée, 60 matchs de 20 minutes de football à 8 sont programmés sur 4 terrains (2 terrains synthétiques et deux terrains en herbe).

Dans le foot à 8 et plus particulièrement dans les Centres provinciaux (FPJ – Formation Provinciale des Jeunes), le jeu en soi est bien plus important que la victoire.

Comme pour toutes les sélections nationales, on y apprend déjà, bien sûr:

•à construire le jeu de l’arrière avec le gardien de but et les défenseurs comme point de départ,

•on incite le gardien à jouer haut et à développer son jeu au pied,

•on développe la notion de bloc en conservant des distances homogènes entre les lignes,

•on favorise la réflexion, la coopération et la stratégie entre joueurs,

L’entrée sera gratuite.