Neufchâteau: Ses vêtements 100% recyclés ont la cote

"Ce crowdfunding a dépassé toutes nos espérances puisque nous avons atteint 360% de l’objectif initial, soit plus de 28 800 € récoltés, avance Jean Seyll. Cette levée de fond a permis à Lucid de poursuivre sa mission en finançant la production des commandes, un premier stock et le développement de nouveaux modèles". À présent, l’entrepreneur souhaite relever de nouveaux défis afin de faire grandir sa marque Lucid. "Il est essentiel de s’assurer que le projet est viable sur le long terme et capable de susciter un véritable engouement sur le marché, tant du point de vue des valeurs que du design, poursuit Jean Seyll. Raison pour laquelle il va falloir plaire à la fois aux acheteurs pour la mode et aux personnes engagées et convaincues par les valeurs portées par la marque".

Une nouvelle collection

Partant de ce constat, l’entrepreneur a décidé de présenter une nouvelle collection 100% recyclée appelée "NRM", un nom inspiré de l’envie de poser une nouvelle norme. "L’équipe propose des pièces unies, intemporelles et stylisées par une broderie arborant un nouveau slogan"Set The Norm", explique le jeune chestrolais. Cette nouvelle ligne permet aux consommateurs d’intégrer facilement ces vêtements dans leur garde-robe et de les porter plus longtemps grâce à un style qui ne passera jamais de mode".

Un beau mélange donc entre design et vêtement durable. "Avec nos premiers vêtements, nous avons réussi à parler aux personnes déjà sensibilisées à la cause. Il est à présent temps de toucher un plus large public grâce à l’esthétique des nouveaux hoodies (NDLR: pull à capuche)".

Le jeune entrepreneur ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là. Si le succès des hoodies est au rendez-vous, il espère développer de nouvelles pièces comme des chemises, des chaussettes ou encore des pantalons. "Je souhaite également à l’avenir utiliser de nouvelles matières comme le lin ou le chanvre à rapatrier en Belgique en allant chercher par exemple des financements plus importants" termine Jean Seyll.

Vite dit

Moins de consommations

Le hoodie (pull à capuche) NRM de la marque Lucid consommerait beaucoup moins qu’un hoodie traditionnel en coton, selon Jean Seyll: moins 58% de dépense d’énergie, moins 99% d’eau consommée, moins 45% de substances toxiques et moins 40% de CO2 émis.

La collection Lucid est disponible sur le site internet: www.belucidclothing.be