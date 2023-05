Le Summer Lake Festival sera bien de retour fin août à Neufchâteau

Cette édition 2023 gardera le même concept que les autres années, à savoir la scène flottante sur l’eau du lac.

Les artistes présents seront annoncés dans les prochaines semaines. L’organisateur, Adrien Robaye, pourra compter sur un gros soutien de la commune de Neufchâteau.

"Notre collaboration sera bien plus importante que les autres années, souligne le bourgmestre François Huberty. Il est important de garder un tel événement pour Neufchâteau et sa région. Le cadre exceptionnel de la Vallée du lac se prête très bien à ce genre de festivités. Raison pour laquelle nous avons décidé d’apporter un soutien plus solide, notamment en termes logistiques, à l’organisateur de l’événement".