Longlier est champion après sa victoire à Sart (1-2) alors qu’Oppagne a perdu 1-2 contre La Roche.

Longlier a marqué rapidement dans le match par Lahrach avant que Memeti n’égalise avant le repos. En seconde période, les remplaçants longolards ont amené de la fraicheur par Noël et Veriter. Ce dernier inscrira le but du 1-2 à dix minutes de la fin pour offrir le titre à son équipe au terme d’une dernière journée folle.

Dans le bas de tableau, Chaumont s’est imposé face à Assenois et Vaux-Noville s’est incliné contre Messancy.

Vaux-Noville descendra en P2 si Meix ou Libramont est relégué et qu’il n’y a pas de montant supplémentaire via le tour final interprovincial. Vaux sera sauvé ce dimanche si Meix et Libramont se sauvent.

Notons que Gouvy a aussi validé son ticket pour le tour final. Oppagne, Sart, Ethe et Gouvy seront les quatre équipes au tour final.

Le programme du premier tour

Sart - Ethe

Oppagne - Gouvy

Le classement final en haut et en bas de classement

1. Longlier

2. Sart

3. Oppagne

…

8. La Roche

9. Chaumont

10. Vaux-Noville

11. Houffaloise

12. Freylange

13. Assenois

14. Bastogne