Élections suspectes à Neufchâteau: plus de quatre après l’affaire des procurations, le procès s’ouvre enfin

Étonnement au bureau de vote

Tout était parti de l’étonnement de la fille d’un pensionnaire du home "Le Clos des Seigneurs", géré par le CPAS de Neufchâteau. Munie d’une procuration pour son papa qui n’était plus en capacité de se déplacer pour aller voter, la fille de ce pensionnaire s’était vue répondre au bureau de vote qu’une autre personne s’était déjà présentée avec une procuration.

La justice allait alors entrer en jeu. Et pour un certain temps. Car le procès de l’affaire dite des fausses procurations ne s’ouvrira que ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Mons

Mais alors qu’une procédure judiciaire était ouverte, la procédure administrative débutait en parallèle avec l’entrée en scène du gouverneur du Luxembourg, Olivier Schmitz, comme "juge administratif" devant valider les élections communales. Dans un premier temps, il avait dû reporter sa décision, faute d’accès aux documents saisis pour les besoins de l’enquête judiciaire. Conséquence, le conseil communal de Neufchâteau, issu des élections de 2012, devait continuer à siéger.

Le coup de tonnerre

Vint alors le coup de tonnerre du 21 mars 2019. Le parquet du Luxembourg avait alors annoncé que 21 personnes avaient été inculpées suite au scrutin suspect, et à la mise en évidence de 18 procurations litigieuses émises au nom de résidents du home "Le Clos des Seigneurs", et qui auraient pu favoriser la liste "Agir Ensemble". Sur le plan pénal, il était question de faux et usage de faux, abus de confiance et d’association de malfaiteurs. Quelques heures après, Dimitri Fourny, face à la presse, avait expliqué avoir appris qu’il faisait partie des inculpés. Tout en précisant d’emblée ne rien avoir à se reprocher. Ce qui a depuis toujours été sa ligne de défense.

Le gouverneur du Luxembourg avait eu, lui, à trancher par deux fois. Il avait annulé le scrutin d’octobre 2018 et de nouvelles élections ont eu lieu en juin 2019. Cette fois, les listes "Agir Ensemble" et "Pour Vous" avaient été renvoyées dos à dos avec chacune 9 sièges. Et la 3e Piste, avec un seul siège, héritait du rôle d’arbitre. Le camp de Dimitri Fourny avait à son tour introduit une réclamation pour une question de droit de vote des étrangers. Le gouverneur avait fini par valider ce second scrutin après avoir demandé l’avis de la Cour constitutionnelle.

Une nouvelle majorité Pour Vous/3e Piste s’installait finalement à la tête de Neufchâteau en mai 2020. Mais une majorité éphémère. Car depuis le vent a encore tourné au plan politique local. Cette majorité est tombée. Retour aux affaires d’Agir Ensemble. Avec François Huberty comme bourgmestre.

Mais sans Dimitri Fourny qui a depuis quitté complètement la politique. Et pourtant, c’est bien de sa liste dont il sera question à Mons. Plus de quatre ans après et alors que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.

Ce procès sera à suivre lundi sur notre site internet.