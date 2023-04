L’étude d’incidence démarre pour la maternité porcine à Verlaine

La Commune vient actuellement de clôturer les remarques des riverains sur cet avant-projet. "Nous n’avons reçu qu’un seul courrier à ce sujet, note le bourgmestre François Huberty. À présent, l’étude d’incidence va pouvoir débuter."

Le projet proposé impose un permis de classe 1, ce qui oblige à réaliser une étude d’incidence pour évaluer les risques en termes d’effluents, émissions de gaz, bruit, charrois,…..

Un projet de 2 500 truies

"Cette étude dure en général entre trois et six mois, souligne Robert Bissot pour le bureau d’étude EurECO. Nous devrions donc y voir plus clair à ce niveau à la rentrée de septembre. Le rapport sera ensuite transmis au demandeur du permis qui devra réaliser les modifications et conseils nécessaires rapportés lors de l’étude. Ensuite, une demande de permis sera introduite et les citoyens seront invités à manifester leurs éventuelles remarques."

Pour rappel, l’éleveur chestrolais souhaite développer ce projet avec un confrère flamand. On parle d’une maternité porcine constituée de 2000 truies ainsi que 500 truies d’élevage. Actuellement, l’exploitation peut accueillir pas moins de 5 477 porcs. Diminuer de moitié l’élevage permettrait de rester dans les mêmes normes en termes de besoins et de pollution qu’actuellement. Un projet qui impose la construction de nouveaux bâtiments en plus de ceux déjà existants afin de garantir un confort de vie pour les animaux.