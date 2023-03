Du yaourt, des glaces ou encore du savon à base de lait de chèvre dans une ferme de Namoussart

C’est dans le petit village de Namoussart (Neufchâteau) qu’Aline Orban et Vincent Goosse vous accueillent dans leur Ferme du champ des cailloux. Depuis 2018, le couple s’est lancé dans l’élevage de chèvres et propose tout une série de produits issus du lait de l’animal . Au menu, des fromages frais au lait cru de chèvre, des yaourts, des crèmes et même des bûches durant la période de Noël. Fait assez rare, le couple propose également des glaces au lait de chèvre. "Nous engraissons également les boucs afin d’en faire des hamburgers et des saucisses sèches", lance Vincent. Depuis quelques semaines, la ferme propose un tout nouveau produit assez original. "En partenariat avec la savonnerie artisanale Natur’a Bulle basée à Sainte-Cécile, nous proposons un savon appelé"La Biquette", poursuit Aline. C’est un petit savon idéal pour le visage et les mains, contenant 20% de lait cru de chèvre. C’est grâce à une rencontre sur un marché du coin que cette collaboration a vu le jour. Un savon hydratant et nourrissant, principalement utilisé pour lutter contre l’acné".