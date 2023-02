Fausses procurations à Neufchâteau: les "petits" inculpés plaideront la bonne foi

Une audience marathon le 24 avril

L’audience du 24 avril sera certainement une audience marathon. Car rappelons que 23 personnes ont été renvoyées en correctionnelle dans ce dossier, dont l’ancien député-bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny.

Pour rappel, l’affaire sera donc jugée à Mons, et non devant le tribunal du Luxembourg, après des aléas de procédure qui ont encore retardé le cours du traitement judiciaire.

Au terme de l’instruction bouclée par le juge Jacques Langlois (juste avant son départ à la retraite), le parquet du Luxembourg, sollicité par le président du tribunal de première instance du Luxembourg, avait demandé à la Cour de Cassation de dessaisir l’ensemble des juridictions luxembourgeoises pour le reste de la procédure. Et ce dans le but d’éviter tout soupçon de partialité, car l’une des inculpées, Francine Bossicart – ex-conseillère CPAS à Neufchâteau et ex-candidate de la liste Agir Ensemble conduite par Dimitri Fourny en octobre 2018 – est parente avec des membres du greffe du tribunal du Luxembourg. Raison pour laquelle, le dossier a atterri à Mons pour le règlement de procédure.

À ce stade, les avocats des inculpés avaient alors soulevé l’argument d’irrecevabilité des poursuites au motif que le juge d’instruction Langlois avait pris le dossier. Et ce, alors que l’ensemble de ses collègues juges du Luxembourg avaient officiellement fait savoir qu’ils ne voulaient pas se pencher sur l’affaire, toujours pour éviter une éventuelle apparence de partialité. Cet argument des avocats de la défense a été balayé par la chambre du conseil puis par la chambre des mises en accusation de Mons a confirmé le renvoi de l’ensemble des inculpés en correctionnelle.

Le home géré par le CPAS au centre de l’attention

Dans ce dossier, visant notamment des préventions de faux et d’usage de faux, 17 "fausses" procurations électorales posent question car elles auraient été "détournées" pour avantager la liste Agir Ensemble de Dimitri Fourny alors que le scrutin était très serré entre le camp du bourgmestre sortant et celui de son rival, Yves Evrard (MR). Des procurations qui ont été émises au nom de résidents du home "Le Clos des Seigneurs" géré par le CPAS de Neufchâteau.

Parmi les principaux inculpés, on retrouve Dimitri Fourny (qui a toujours affirmé ne rien avoir à se reprocher), Francine Bossicart, l’ex-échevin chestrolais Daniel Michiels et la directrice du home. Mais également toute une série de "petits inculpés", dont des proches de Dimitri Fourny, dont le nom s’est retrouvé sur des procurations.

La bonne foi des "petits" inculpés

"Nous plaiderons la bonne foi" confie Me Marc Kauten, conseil de plusieurs petits inculpés.

À ce stade, une seule journée d’audience est prévue à Mons mais une audience qui sera donc certainement très longue. Car il est prévu d’entendre les inculpés et de normalement déjà plaider. Toute une série de personnes, à titre divers, se sont aussi constituées parties civiles: ayant droit d’une personne au nom de qui on a voulu voter, l’ensemble des candidats de la liste "Pour Vous" d’Yves Evrard s’étant présentés en 2018, des candidates de la troisième liste "La 3e Piste" (dont l’actuelle échevine Mariline Clementz) et même la Ville de Neufchâteau.