Il faut dire que ce jour-là, ce jeune habitant de Vaux-sur-Sûre a pété un câble en s’en prenant à des policiers de la zone Centre-Ardenne et en dégradant la cellule où on l’avait placé après qu’il eut donné des coups.

Tout a été déclenché suite à une relation intense qu’il a connue avec sa copine, mais il n’a pas supporté la séparation et a tout tenté pour renouer avec elle. "Il y avait beaucoup d’amour et cet amour nous consume chacun de l’intérieur. Mon client est hyper sensible. Mais sachez qu’il n’a plus aucun contact avec son ancienne copine. Aujourd’hui il a une nouvelle relation avec une jeune femme russe ", plaide l’avocat du prévenu, Me David Moinet.

Alors que le parquet proposait un sursis probatoire, la juge s’est montrée plus indulgente en accordant une suspension probatoire, avec une formation Praxis pour gérer la violence. Au civil, le prévenu devra payer 300 € à la zone de police Centre-Ardenne plus les intérêts.