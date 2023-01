De la 1re à la 2e place du classement pour la friterie King Snack à Neufchâteau: "Un petit goût amer"

Après avoir obtenu la première place du classement des meilleures friteries de Belgique en 2021, la friterie King Snack de Neufchâteau rafle la deuxième place pour l’année 2022. Une déception pour le jeune indépendant Romain Durré ? "Non, cela me fait bien évidemment plaisir, souligne-t-il. Mais je garde cependant un petit goût amer de ce classement. Le premier (NDLR: La Baraque à Frites de Jambes) a remporté plus de 691 votes alors que j’en ai collecté plus de 2 066. Le 11e du classement totalise 2 140 votes. Je ne comprends donc pas très bien ce classement. J’ai d’ailleurs pris contact avec les organisateurs de ce concours. On me rapporte que tout est lié à un algorithme mathématique. Mais voilà, je ne suis pas mauvais perdant, loin de là. C’est juste une question de principe."