Une subvention « Cœur de village » pour 25 Communes luxembourgeoises

Un total de 37 millions d’euros va être engagé par la Région pour soutenir des projets communaux – jusqu’à une quote-part de 500 000 € – répondant notamment aux critères suivants: promouvoir la cohérence et la polyvalence des bâtiments et/ou des espaces publics qualitatifs et durables ; soutenir l’aménagement d’espaces publics, végétalisés, perméables et conçus pour permettre une infiltration aisée des eaux pluviales ou encore renforcer la sécurité et l’accessibilité.

Aménagements dans les villages, halle…

Et les dossiers des 25 communes de la province de Luxembourg sont retenus ; à savoir pour: Bertrix, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Libin, Libramont, Manhay, Messancy, Musson, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, et Wellin.

Sans être complet, on peut citer comme exemples, l’aménagement du centre du village de Glaireuse (Libin), un projet d’aménagement de la place de Resteigne (Tellin), l’aménagement de Place de la Foire à Neufchâteau avec un amphithéâtre végétalisé, le réaménagement du cœur de village de Bougnimont (Libramont) ou encore la création d’un "espace de convivialité" à Rendeux avec des lieux de détente, un cabinet médical rural et une halle.

Des choix ont dû être posés au niveau de la Région. Car sur 166 candidatures potentielles, 132 communes ont élaboré un dossier à l’administration régionale. Et au final, 78 communes se partageront donc les 37 millions de subsides.